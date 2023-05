Kadir Çöpdemir'den çok konuşulacak sözler: Değiştirelim, bıktık be

Oyuncu Kadir Çöpdemir'in "Değişiklik iyidir, değiştirmek lazım. Değiştirdiğin zaman ferahlama olur bünyede. Rahatlar, bir nefes alırsın. Değiştirelim be! Bıktık be!" dediği videosu sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun sözlerinde siyaseti kastettiği iddia edildi.

Birçok projede yer alan ve başarısıyla adından söz ettire usta oyuncu Kadri Çöpdemir'in seyahat ederken çektiği bir video sosyal medyada hızla yayıldı. Çöpdemir, söz konusu videoda değişimin iyi olduğunu ve bıktığı söylüyor.

"DEĞİŞELİM BE, BIKTIK"

Kadir Çöpdemir, yayılan videosunda şu ifadeleri kullanıyor: "Ne diyor büyükler? Tebdili mekanda ferahlık vardır. Tebdil değiştirmek demek. Yani mekan değiştirirsen ferahlarsın diyor. Biz de Barcelona'dan biraz tebdil yapalım dedik, atladık trene, trenle Madrid'e gidiyoruz. Değişiklik iyidir, değiştirmek lazım. Değiştirdiğin zaman ferahlama olur bünyede. Rahatlar, bir nefes alırsın. Değiştirelim be! Bıktık be! Yani bıktık be derken hayatın rutininden bıktık manasında. Bıktığımızı değiştirelim ya! Hadi bakalım."

Kadir Çöpdemir'in sözlerinde siyasetten bahsettiği iddia edildi.