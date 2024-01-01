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Kadın girişimciye kristal nazar boncuğu hediye edildi

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Davetliler arasında yer alan bir kadın girişimci Özerk'e kendisinin yaptığı kristal nazar boncuğunu hediye edip 'Yeni yılda da size ve şarkılarınıza nazar değmesin' diyerek elbisesine iliştirdi. Tuğba Özerk '2023 ülkemiz ve tüm dünya için üzücü geçti. Kutlu olsun 2024, tepeden tırnağa umut, baştan sona gerçek her zerresi mutluluk, barış ve aşk dolu geçsin' dedi.

Davetliler arasında yer alan bir kadın girişimci Özerk'e kendisinin yaptığı kristal nazar boncuğunu hediye edip "Yeni yılda da size ve şarkılarınıza nazar değmesin" diyerek elbisesine iliştirdi.

Tuğba Özerk"2023 ülkemiz ve tüm dünya için üzücü geçti. Kutlu olsun 2024, tepeden tırnağa umut, baştan sona gerçek her zerresi mutluluk, barış ve aşk dolu geçsin" dedi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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