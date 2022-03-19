Kaderimin Oyunu' Dizisine Sürpriz Oyuncu
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Başarılı oyuncu Esengül Aypek 4 yıldır başrolünde yer aldığı dizinin final yapmasından sonra 6 aylık bir dinlenme sürecinin ardından 'Kaderimin Oyunu' dizisine 11. bölümden itibaren 'Zuhal' karakteri ile dahil oldu.
Daha ilk bölümlerden dizinin hikayesine renk katacağı belli olan, 'Zuhal' karakterine hayat veren oyuncu Esengül Aypek bu proje için Ankara'dan İstanbul'a taşındı.
"ZUHAL KARAKTERİNE BAYILDIM"
Başarılı oyuncu "birbirinden değerli oyuncuların olduğu 'Kaderimin Oyunu' kadrosuna dahil olduğum için çok mutluyum. Zuhal karakterine bayıldım. Öyle güzel yazılmış ki; seyircilerimizin beğeneceğini tahmin ettiğim sürprizlerle dolu bir karakter" dedi.
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