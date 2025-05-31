Justin Bieber seneler sonra babasını affetti

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, son zamanlarda sergilediği dengesiz davranışlar ve eşi Hailey Bieber ile yaşadığı evlilik problemleri nedeniyle kamuoyunda sıkça gündeme geldi. Sosyal medya paylaşımlarındaki imalı ifadeler ve kamuya açık alanlardaki tuhaf tavırları, sanatçının ruhsal sağlığıyla ilgili soru işaretleri oluşturdu. Ancak bu zor dönemde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bieber, yıllardır sorunlu bir ilişki sürdürdüğü babası Jeremy Bieber ile yeniden yakınlaşmaya başladı. Çocukluk döneminde sık sık babasız kalan ve bu durumun etkilerini çeşitli açıklamalarında dile getiren şarkıcının, Jeremy ile barıştığı öğrenildi. Baba-oğul, geçtiğimiz hafta birlikte golf oynarken görüntülendi.

AİLE BAĞLARINI GÜÇLENDİRDİ

Sanatçının yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, Bieber geçmişte yaşanan ilgisizlikleri affetti ve babasını olduğu haliyle kabul etti. "Artık araları iyi, Justin babasını olduğu kişi olarak benimsedi" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Justin Bieber'ın, babasının önceki ilişkisinden olan çocukları Jazmyn (16) ve Jaxon (14) ile de ilişkisini sürdürdüğü belirtildi. Ünlü şarkıcının ailesiyle yeniden kurduğu bu bağlar, ruhsal dengesi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Hailey Bieber'ın ise kendi ailesiyle olan ilişkilerini düzeltme konusunda daha yavaş ilerlediği, ailesiyle aralarında mesafe olduğu aktarıldı.