Justin Bieber'ın son hali hayranlarını endişelendirdi

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın son görüntüleri hayranlarını endişelendirdi. Geçtiğimiz hafta New York sokaklarında dört farklı zamanda görüntülenen 30 yaşındaki şarkıcının yorgun ve bitkin hali dikkat çekti.

15 yaşında dünya çapında bir yıldız olan Bieber'ın, eşi Hailey Baldwin Bieber ile yaşadığı sorunlar hakkında söylentiler arttı. DailyMail.com'a konuşan kaynaklar, Hailey'nin arkadaşlarının Justin'in "kabul edilemez davranışları" konusunda endişeli olduğunu ve müzisyeni terk etmesini önerdiğini belirtiyor.

Bir kaynak, "Hailey neredeyse evliliğin başından beri Justin'le sorun yaşıyor. Onu çılgınca seviyor ama Justin kontrol edilemez biri. Bazı arkadaşları ona tek başına devam etmesini söylüyor. Justin'in davranışları bazen kabul edilemez boyutta. Hailey çok şeye katlandı" dedi.

Çifte yakın kaynaklar, Justin'in yorgun görünümünün daha sakin bir hayat yaşamasından kaynaklandığını söyledi. Yıllardır kalabalıklardan ve sürekli ilgi odağı olmaktan bunalan şarkıcının, büyük grupların olduğu ortamlardan kaçındığı biliniyor.