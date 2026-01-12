Haberler

Julia Roberts, Altın Küre'de ödül yerine bol bol alkış aldı

Julia Roberts, Altın Küre'de ödül yerine bol bol alkış aldı
Altın Küre Ödülleri'nde aday olduğu kategoride ödülü kazanamayan Julia Roberts, sahneye adım attığı anda salonu ayağa kaldırdı. Hollywood'un sevilen yıldızı, gecenin en çok alkışlanan isimlerinden biri oldu. Roberst, En İyi Kadın Oyuncu – Drama dalında aday gösterildiği 'After the Hunt' filmi ile ödülü Jessie Buckley'e kaptırsa da sahnedeki görünüşüyle izleyicilerden büyük bir alkış topladı.

  • Julia Roberts, 83. Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu – Drama dalında aday olduğu ödülü kazanamadı.
  • Julia Roberts, Altın Küre Ödülleri'nde sunuculardan biri olarak sahneye çıktı ve salondan uzun süre ayakta alkış aldı.
  • Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu – Drama ödülünü Jessie Buckley kazandı.

SALON AYAKTA ALKIŞLADI

Hollywood'un sevilen yıldızı Julia Roberts, 11 Ocak'ta Kaliforniya'nın Beverly Hills kentinde düzenlenen 83. Altın Küre Ödülleri töreninde, aday olduğu kategoride ödülü kazanamasa da sahnedeki görünüşüyle izleyicilerden büyük bir alkış topladı.

ÖDÜL BAŞKASINA GİTTİ, ALKIŞLAR ROBERTS'A

Roberts, "After the Hunt" filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu – Drama dalında aday gösterilmiş, ancak ödül Jessie Buckley'e gitmişti. Buckley, kabul konuşmasında Julia Roberts'a övgüler yağdırarak onu "hepimiz için bir kahraman" sözleriyle onurlandırdı.

SUNUCU OLARAK SAHNEDEYDİ

Gece boyunca Altın Küre töreninde sunuculardan biri olarak da yer alan Roberts, Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Film ödülünü takdim etmek üzere sahneye çıktı. Oscarlı oyuncu sahneye adım attığı anda salondaki pek çok davetli ayağa kalkarak uzun süre alkışladı.

ESPRİLİ YANITI İLE ALKIŞI BÜYÜTTÜ

Julia Roberts, alkışlar karşısında gülümseyerek, "Herkes! Hadi! Arkadakiler! Haydi!" sözleriyle izleyicileri daha da coşturdu. Ünlü oyuncu daha sonra, "En az bir hafta boyunca çekilmez olacağım" diyerek esprili bir karşılık verdi.

Sinema ve televizyon dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Altın Küre Ödülleri, bu yıl da ödül sezonunun güçlü yapımlarını ve yıldızlarını bir araya getirdi. Julia Roberts ise ödül kazanamasa da gecenin en unutulmaz anlarından birine imza attı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Magazin
BARBAROS:

Çok sevilen çok alkışlanan ama oy verilmeyen garip

