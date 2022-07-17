Jude Law'ın Kızı İris Tatil İçin Ailesiyle Türkiye'de - Haberler

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Jude Law'ın Kızı İris Tatil İçin Ailesiyle Türkiye'de

Snob Magazin - Magazin
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Jude Law'ın Kızı İris Tatil İçin Ailesiyle Türkiye'de

İngiliz aktör Jude Law'ın modellik yapan kızı Iris ailesiyle tatil için Türkiye'yi seçti.

Ünlü İngiliz sinema oyuncusu Jude Law'ın Sadie Frost ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Iris Law, ailesiyle tatil için Türkiye'yi seçti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son dönemde saçlarını kısacık kestiren ve yeni imajıyla adından söz ettiren 21 yaşındaki model, fasülye ayıklarken paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Tatilden oldukça keyif alan Law, aynı zamanda bir aktardaki Türk baharatlarının da fotoğraflarını paylaştı.

Tam adı Iris Tallulah Elizabeth Law olan genç manken tatilde 3 kuşak buluştuklarını söyledi ve aile fertleriyle de fotoğraflarını yayınladı.

2015'te modelliğe başlayan Iris Law, aynı zamanda bir markanın tanıtım yüzü oldu. Babasına benzerliğiyle dikkat çeken Law, reklam kampanyalarında da görev alıyor.

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