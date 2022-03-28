Jessica May İsyan Etti

Türk vatandaşlığını kazandığı için çok mutlu olan Jessica May, "Çok mutluyum. Güzel duygular yaşıyorum. Türk vatandaşı oldum diye sosyal medyadan çok kötü yorumların gelmesi beni üzdü. Çok şaşırdım kötü yorumlar yapılmasına. Saçma sapan ve kalp kırıcı yorumlar aldım. Sanırım bana bu kötü yorum yapanlar kendi ülkesini seven insanlar değil. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Hep seveceğim. Türk vatandaşı olduğum için kendimle gurur duyuyorum" dedi.