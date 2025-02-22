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Jennifer Lopez ve Ben Affleck resmen boşandı

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Ünlü çift Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in boşanması resmi olarak gerçekleşti. Evlilikleri boyunca kazandıkları gelirleri ve birlikte satın aldıkları 60 milyon dolarlık Beverly Hills malikanesini kapsayan mal paylaşımı da yaklaşık 5 aylık boşanma sürecinin ardından tamamlandı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in, boşanması resmi olarak gerçekleşti. TMZ'nin aktardığına göre, Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 6 Ocak'ta boşanma anlaşmalarını mahkemeye sunmuştu.

YASAL SÜREÇ TAMAMLANDI

Çiftin evliliklerini yasal olarak bitirmesi ise 21 Şubat'ta mahkeme onayıyla gerçekleşti.

MAL PAYLAŞIMI YAPILDI

2022'de evlenirken herhangi bir evlilik sözleşmesi yapmayan çift, yaklaşık 5 aylık boşanma sürecinin ardından mal paylaşımını tamamladı. Paylaşım, evlilikleri boyunca kazandıkları gelirleri ve birlikte satın aldıkları 60 milyon dolarlık Beverly Hills malikanesini kapsıyordu.

Taraflar, her ikisi de eş desteği talep etmedi ve avukatlık ücretlerinin paylaşılmasını istedi. Çift, Beverly Hills'teki malikanenin satışından da ortak pay alacak.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck resmen boşandı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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