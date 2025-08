Jennifer Lopez, Rixos Radamis'te Unutulmaz Bir Konser Verdii

JENNİFER Lopez, 2025 dünya turnesi kapsamında Rixos Radamis Sharm El Sheikh'te sahne aldı. Konser, Rixos'un 25'inci yılına özel olarak otel misafirlerine düzenlendi.

Kızıldeniz kıyısındaki Rixos Radamis Sharm El Sheikh'in içinden geçen su kanalı boyunca gondolla sahneye ulaşan Jennifer Lopez, binlerce misafirin alkışları arasında açılış yaptı.

JLO İLE LOCADA BULUŞTULAR

Konsere Türkiyenin sevilen oyuncuları da katılım sağladı. Konsere katılan isimler arasında: Nesrin Cavadzade, Müjde Uzman, Barış Baktaş ve Erdem Kaynarca yer aldı. Türk oyuncuların konseri özel locadan izlediği aktarıldı.

Konsere 60'tan fazla ülkeden gelen 8 bin konuk katıldı. Dışarıdan katılıma kapalı olan geceye yalnızca Rixos Premium Seagate, Rixos Sharm El Sheikh, Rixos Radamis ve Club Prive by Rixos Sharm El Sheikh misafirleri dahil olabildi.

JLO, 'On The Floor', 'Let's Get Loud', 'Dance Again', 'If You Had My Love', 'Ain't Your Mama', 'Waiting for Tonight Birthday' gibi şarkılarıyla geceye damga vurdu. Birthday şarkısı sırasında arenadaki ışıklar kırmızıya büründü ve binlerce kişi tek bir ağızdan Lopez'e eşlik etti. Konser sonrasında düzenlenen özel 'Meet & Greet' etkinliğinde ise misafirler, ünlü yıldızla tanışma ve sohbet etme fırsatı buldu.

Rixos, bu konserle sadece bir müzik etkinliği değil; lüksün, vizyonun ve duygunun birleştiği sahne sanatıyla global etkinlik anlayışına yeni bir tanım getirmeyi hedefledi.

NESRİN CAVADZADE JLO KONSERİNDE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

30 Temmuz doğum günü olan Nesrin Cavadzade, yeni yaşını Jennifer Lopez konserinde kutladı. Günün erken saatlerinde Sinai Çölü'nde ATV turuna çıkarak bölgenin doğal güzelliklerini keşfeden oyuncu, çölde verdiği pozlarla hayranları tarafından ilgi gördü.

Otel tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Jennifer Lopez, konaklaması boyunca Kızıldeniz ve ada manzaralı, birbirine bağlantılı dört özel villada ağırlandı. JLO logolu tekstil ürünleri, kişisel spa kitleri, uzun yolculuk aksesuarları ve yalnızca ona özel tasarlanmış üç özel spa ritüeli ile karşılandı: 'Cleopatra', 'Hürrem Sultan' ve 'Glow by JLO'.

"Kendisi için özel tasarlanmış JLO logolu kırmızı ve beyaz araçlarla otelin her yerini gezme imkanı buldu. Misafirlerle bol bol sohbet edip, onlarla fotoğraf çektirdi. Jakuzili özel cabanasında Kızıldeniz manzarasının tadını çıkarırken, plajda dans ederek neşeli anlar yaşadı."

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer verildi:

"Rixos Radamis, bu dev organizasyon için adeta yeniden inşa edildi. İç nehir, gondollar, beş köprü, tüm sahne düzeni ve dev ekranlar JLO konseptiyle özel olarak tasarlandı. Radamis Arena, JLO sahneye çıkmadan saatler önce doldu. Lopez'in sahneye adım atmasıyla birlikte coşku zirveye ulaştı."

Gecenin sonunda misafirlerin "Şimdiye kadar izlediğimiz en etkileyici Jennifer Lopez performansıydı" dediği aktarıldı.

'SADECE BİR KONSER DEĞİL, KÜRESEL BİR VİZYONDU'

Etkinlik sonrası açıklamada bulunan Rixos Hotels Mısır CEOsu Erkan Yıldırım:

"Bu gece yalnızca bir konser değil; Rixos Mısır'ın vizyonunu, özgünlüğünü ve global deneyim gücünü yansıtan tarihi bir andı. 25. yılımızda çıtayı çok yükselttik. Daha da iddialı projelerle çok yakında yeniden dünya gündeminde olacağız.

"Rixosun 25'inci yılına yakışan bu özel kutlama, Jennifer Lopezin sahneye gondolla gelişi, yıldızlarla dolu izleyici kitlesi ve her detayı incelikle işlenmiş deneyimiyle Mısır'ın kültürel tarihine adını altın harflerle yazdırdı."