Jennifer Lopez, İstanbul'da Hayranlarıyla Buluşuyor

Jennifer Lopez, İstanbul'da Hayranlarıyla Buluşuyor
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Jennifer Lopez, 5 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek festivalde 50 hayranıyla buluşarak sohbet edecek ve fotoğraf çektirecek. VIP bilet sahipleri özel alandan giriş yapabilecek.

İSTANBUL Festivali kapsamında 5 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da konser verecek olan Jennifer Lopez, 'Meet & Greet' biletleri çerçevesinde 50 hayranıyla bir araya gelecek, sohbet edip fotoğraf çektirecek.

Yakın zamanda satışa açılacak 'Meet & Greet' biletlerinden satın alanlar, konser alanına özel bir noktadan giriş yapacak ve konseri VIP alanda izleyebilecek.

Dünya yıldızı 55 yaşındaki Jennifer Lopez, tam bir sağlıklı yaşam bağımlısı; günlük yemek tüketiminde hiçbir şekilde tatlı yer almıyor, tamamen glutensiz besleniyor ve sahne provalarının yanı sıra rutin olarak her gün spor yapıyor. Böylesi yoğun geçen günlerde JLo, soğuk çay tüketiyor.

BİLETLER HIZLA TÜKENİYOR

Jennifer Lopez'i İstanbul'da canlı izlemek isteyen müzikseverlerin, biletlerini bir an önce temin etmeleri öneriliyor. İstanbul Festivali'nde TemaCC iş birliğiyle düzenlenecek konserin biletleri istanbulfestivali.com ve bubilet üzerinden satılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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