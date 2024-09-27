Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
Toplumun ahlak kurallarına aykırı konuşmalar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Jahrein rumuzlu Ahmet Sonuç 13 gün önce tutuklanmıştı. Ahmet Sonuç, Elçin Sangu'nun kendisine "Gamer'ın çomarına denk geldik" demesi üzerine hakaret davası açtı. Ünlü oyuncu, Jahrein'in şikayet dilekçesinin fotoğrafını paylaşarak "Hiç sekmez, klasik" yorumunu yaptı ve ardından oynadığı oyunun kapak fotoğrafını paylaşarak "şimdi oyunuma dönebilirim" notunu düştü.
Yayınlarında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınarak hakkında 'müstehcenlik' suçundan işlem başlatılan Jahrein rumuzlu Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. 13 gündür tutuklu olan Jahrein'in sevilen oyuncu Elçin Sangu'dan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.
ELÇİN SANGU'YA HAKARET DAVASI AÇTI
Müstehcenlik iddiasıyla tutuklanan Jahrein, Elçin Sangu'yu "çomar" demekle suçlayarak hakaret davası açtığı öğrenildi. Ahmet Sonuç, 27 Mayıs 2024'te sosyal medya üzerinden Sangu'nun kendisine "Gamer'ın çomarına denk geldik" ifadelerini kullandığını belirtti.
"ŞİMDİ OYUNUMA DÖNEBİLİRİM"
Ünlü oyuncu ise X hesabında, Jahrein'in şikayet dilekçesinin fotoğrafını paylaşarak, "Jahr…….shahash ahhhh beee hiç sekmez klasik" şeklinde bir yorumda bulundu. Elçin Sangu bu paylaşımın ardından bir paylaşım daha yaparak oynadığı oyunun kapak fotoğrafını paylaşıp; "şimdi oyunuma dönebilirim" notunu düştü.