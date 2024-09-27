Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası

Yayınlarında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınarak hakkında 'müstehcenlik' suçundan işlem başlatılan Jahrein rumuzlu Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. 13 gündür tutuklu olan Jahrein'in sevilen oyuncu Elçin Sangu'dan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

ELÇİN SANGU'YA HAKARET DAVASI AÇTI

Müstehcenlik iddiasıyla tutuklanan Jahrein, Elçin Sangu'yu "çomar" demekle suçlayarak hakaret davası açtığı öğrenildi. Ahmet Sonuç, 27 Mayıs 2024'te sosyal medya üzerinden Sangu'nun kendisine "Gamer'ın çomarına denk geldik" ifadelerini kullandığını belirtti.

"ŞİMDİ OYUNUMA DÖNEBİLİRİM"

Ünlü oyuncu ise X hesabında, Jahrein'in şikayet dilekçesinin fotoğrafını paylaşarak, "Jahr…….shahash ahhhh beee hiç sekmez klasik" şeklinde bir yorumda bulundu. Elçin Sangu bu paylaşımın ardından bir paylaşım daha yaparak oynadığı oyunun kapak fotoğrafını paylaşıp; "şimdi oyunuma dönebilirim" notunu düştü.