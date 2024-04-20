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İzzet Yıldızhan'ın 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı

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Sanat camiasında ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen İzzet Yıldızhan'ın 23 yıldır evli olduğu eşi ilk kez ortaya çıktı. Bugüne kadar eşiyle kamera karşısına geçmeyen ünlü şarkıcı, eşi Ajda Yıldızhan ile bir davete katıldı.

Zaman zaman yaptığı ilginç çıkışlarla magazin dünyasında adından söz ettiren İzzet Yıldızhan, son olarak 23 yıllık eşiyle gündem oldu. Bugüne kadar eşiyle kamera karşısına geçmemeye özen gösteren ünlü şarkıcının fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İzzet Yıldızhan'ın 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktıÜnlü şarkıcının farklı kadınlardan 9 çocuğu var

"ŞANSLI ADAMSIN" YORUMLARI YAPILDI

Yıldızhan'ın eşi Ajda Yıldızhan'a sosyal medyada "Güzel kadın", "Şanslı adamsın", "Eşin çok güzelmiş" şeklinde yorumlar yapıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunu olan Ajda Yıldızhan, eşine müzik anlamında da destek veriyor.

İşte İzzet Yıldızhan ve 23 yıllık eşi;

İzzet Yıldızhan'ın 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı

İzzet Yıldızhan'ın 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı

Kaynak: Haberler.com / Magazin

İzzet Yıldızhan Ünlüler Müzik Magazin Yaşam Haberler

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