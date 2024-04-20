İzzet Yıldızhan'ın 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı

Zaman zaman yaptığı ilginç çıkışlarla magazin dünyasında adından söz ettiren İzzet Yıldızhan, son olarak 23 yıllık eşiyle gündem oldu. Bugüne kadar eşiyle kamera karşısına geçmemeye özen gösteren ünlü şarkıcının fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü şarkıcının farklı kadınlardan 9 çocuğu var

"ŞANSLI ADAMSIN" YORUMLARI YAPILDI

Yıldızhan'ın eşi Ajda Yıldızhan'a sosyal medyada "Güzel kadın", "Şanslı adamsın", "Eşin çok güzelmiş" şeklinde yorumlar yapıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunu olan Ajda Yıldızhan, eşine müzik anlamında da destek veriyor.

İşte İzzet Yıldızhan ve 23 yıllık eşi;