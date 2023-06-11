İzmir'deki evi yanan İbrahim Tatlıses isyan etti: 5 kuruş vermem

Geçtiğimiz Nisan ayında İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan ünlü site Folkart, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevlere teslim oldu. Sitenin neredeyse tamamının yandığı büyük yangında ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in sitedeki dairesi de yangında alevlere teslim oldu. Tatlıses'in yangın esnasında evde olmaması faciayı önlemişti.

"BENİM 45 SENEDE ALDIĞIM ÖDÜLLER YANDI"

Ünlü sanatçıdan aylar sonra yangınla ilgili paylaşım geldi. Tatlıses, siteyi yapanlara isyan etti. Ünlü türkücü sosyal medya hesabından "Herkes geçmiş olsun eviniz yanmış' ben diyorum 'Evimiz yansa iyi benim gençliğim yandı, 45 senede aldığım ödüllerim yandı. evdeki 5 sene vergi rekortmeni olup aldığım ödüller yandı. Hala siteyi yapanlar suçlu olduğu halde, maliklerden nasıl para alırızın peşinde ! Ben 5 kuruş vermem" dedi.