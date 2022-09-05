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İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, yaşadığı olay karşısında şaşkınlık içinde kaldı

Magazin Haberleri

İzmir'de cüzdanını düşüren ünlü komedyen Ata Demirer, bulan kişilerin evine kadar gelip cüzdanını teslim etmesi karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Yaz aylarını İzmir'de geçiren ve o bölgede çektiği filmler gişe rekoru kıran ünlü komedyen Ata Demirer, İzmir'in Urla ilçesinde cüzdanını düşürdü. Demirer'in cüzdanını bulan kişiler, içindeki kimlikte cüzdanın sahibini belirleyerek Demirer'in evine gitti ve cüzdanı teslim etti.

"GÜZEL İNSANLAR"

Demirer, başına gelen olayla ilgili sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Demirer, "Urla'da cüzdanımı düşürmüşüm ,kapım çaldı iki iyi insan getirdi. Güzel İzmir başkadır" dedi.

İşte o paylaşım:

İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, yaşadığı olay karşısında şaşkınlık içinde kaldı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Ata Demirer İzmir Magazin Haberler

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