Ivanka Trump okyanusta dalgalarla mücadele etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, ailesiyle çıktığı Kosta Rika tatilinde sörf yaparken görüntülendi. Cuma günü siyah bikinisiyle dikkat çeken Ivanka, okyanusta mavi bir sörf tahtasıyla dalgalara meydan okudu.

Sahilde eşi Jared Kushner ile de görülen Ivanka Trump, günün keyfini çıkarırken çocukları da zaman zaman ona eşlik etti. Ailece yapılan tatil sırasında Ivanka'nın, daha önce de siyah-beyaz bir dalış kıyafetiyle sörf yaptığı ve çocuklarıyla birlikte kısa bir ders aldığı belirtildi. Trump ve Kushner çifti, aile yaşantılarına verdikleri önemle de biliniyor. Aile, Washington'daki yoğun siyasi gündemden uzaklaşmak ve birlikte kaliteli zaman geçirmek için tropikal kaçamaklar yapmayı tercih ediyor.