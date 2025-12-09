Haberler

İvana Sert Hayatının Dönüm Noktalarını Anlattı: "Oğlum en büyük destekçim"

İvana Sert Hayatının Dönüm Noktalarını Anlattı: 'Oğlum en büyük destekçim'
Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olan İvana Sert, Türkiye'ye geliş hikâyesini, annelik deneyimini, ilişkilerdeki bakış açısını ve kariyer yolculuğunu samimi bir dille anlattı. Ünlü olmanın geçmişteki zorluklarından aile disiplinine, oğluyla kurduğu özel bağdan evlilik kararlarına kadar birçok konuda içten açıklamalar yaptı.

İVANA SERT: "TÜRKİYE'YE GELMESEYDİM ŞARKICI OLURDUM"

Haberler.com YouTube kanalında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olan sunucu ve stil danışmanı İvana Sert, Türkiye'ye geliş hikâyesinden başlayarak hayatındaki dönüm noktalarını içtenlikle anlattı. Sert, "Türkiye'ye gelmeyip Sırbistan'da kalsaydım şarkıcı olurdum" sözleriyle gençlik hayallerini paylaştı. 21 yaşında Türkiye'ye adım attığını söyleyen Sert, o dönemin zorluklarına değinerek "Bizim dönemimizde ünlü olmak çok zordu" dedi.

AİLEDEN GELEN DİSİPLİN VE ANNE OLMA DENEYİMİ

Çocukluk döneminde sıkı kurallar altında büyüdüğünü belirten İvana Sert, "16 yaşıma kadar doğum günümde bile eve erkek arkadaş gelemezdi" sözleriyle ailesindeki disiplin ortamını anlattı.

Anne olmanın yaşamındaki en önemli dönüm noktası olduğunu söyleyen Sert, "Oğlum hayatımda bana çok destek oldu, aramızda çok özel bir bağ var" diyerek duygusal anlar yaşadı.

İlişkilerde baba figürünün etkisine vurgu yapan Sert, "Baba figürü olmayınca hayatta daha olgun bir yol arkadaşı seçiyorsun" ifadelerini kullandı.

AŞK, EVLİLİK VE İKİNCİ ÇOCUK KARARI

İvana Sert, ilişkileri ve evlilikleri hakkında da açık yüreklilikle konuştu. İlk evliliği için "Ateş'in babasıyla aşık olduğum için evlendim" derken, şimdiki eşi Sezer ile tanışma hikâyesini "Sezer ağaçtan zeytin toplarken ona baktım, 'Bu adamla evleneceğim' dedim" sözleriyle anlattı.

İkinci bir çocuk düşünmediğini açıklayan Sert, "Çocuğa sadece doğurmak için bakmıyorum" diyerek anne olma konusundaki bakış açısını da paylaştı.

Sert, kariyerindeki duruşunu özetlerken ise "Hiçbir zaman dedikodu yapmam, kimsenin başarısını kıskanmam" diyerek hayat felsefesini net bir şekilde ortaya koydu.

Dilşad Özcan
Haberler.com / Magazin
