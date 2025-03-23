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İstediğini alamayan yaşlı adam, Cem Yılmaz'a beddua etti: Allah belanızı versin

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Nişantaşı'nda görüntülenen Cem Yılmaz, aracına bindiği sırada yaşlı bir adamın "Bana yardım edin" talebiyle karşılaştı. Yaşlı adam, bu talebini duymazdan gelen ünlü komedyene beddua etti.

Diş tedavisi için operasyon geçirdiği Nişantaşı'ndaki klinik çıkışı, magazin muhabirleri tarafından görüntülenen Cem Yılmaz, bu kez farklı bir olayla gündeme geldi.

"ALLAH BELANIZI VERSİN"

Araca bindiği sırada yanına yaklaşan yaşlı bir adam, Cem Yılmaz'a "Cem Bey yardım eder misiniz?" diye seslendi. Yılmaz'dan olumlu dönüş alamayan adam, "Allah belanızı versin" diyerek beddua etti.

İstediğini alamayan yaşlı adam, Cem Yılmaz'a beddua etti: Allah belanızı versin
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDağıstan:

Yaşlı ve muhtaç insanların ahını almamak lazım...

Yorum Beğen18
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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

yardım yapınca iyi yapmayınca beddua bütün dilenciler aynı bir öğün yiyecegi olan kişinin dilenmesi haramdır dinimizde

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

asıl haksız yere bela okuyanın versin burada belli zamanlarda minübüsle gelip ana caddeye uzun aralıklarla dizilip dileniyor şeref?liler

Yorum Beğen18
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