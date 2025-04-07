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İşte Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'ın kaybettiği para

İşte Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'ın kaybettiği para
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Sosyal medya hesabından yaptığı 'boykot' paylaşımı nedeniyle TRT, oyuncu Aybüke Pusat'ı 'Teşkilat' dizisinin kadrosundan çıkardı. Böylece ünlü oyuncu bölüm başına 500 bin, aylık ise 2 milyon lira gibi bir paradan oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülkede başlayan protestolar, ekonomik boykot hareketi ile birleşmiş ve milyonlarca kullanıcı 2 nisan tarihi için 'boykot' çağrısında bulunmuştu.

DİZİNİN KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Boykot paylaşımı yapan ünlüler arasında TRT'de yayınlanan 'Teşkilat'ın başrol oyuncusu Aybüke Pusat da yer alırken, Pusat söz konusu paylaşımın ardından kanal yönetimi tarafından dizi kadrosundan çıkarılmıştı.

GÖNÜL DAĞI OYUNCUSUNA TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ

'Teşkilat' dizisinde oynaması için bir başka TRT yapımı olan 'Gönül Dağı' dizisinde 'Dilek' karakterine hayat veren oyuncu Gülsim İlhan Ali'ye teklif götürüldü.

2 MİLYON LİRADAN OLDU

Öte yandan dizinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat'ın ciddi bir ekonomik kaybı da oldu. Ünlü oyuncu, Neslihan karakterine hayat verdiği diziden bölüm başına 500 bin, aylık ise 2 milyon lira diziden ücret alıyordu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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