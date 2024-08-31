İstanbul'un göbeğinde 10 bin TL kira ödeyen Kaya Çilingiroğlu, taşınmak için ev sahibinden 2 milyon lira istedi

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, Etiler'de 10 bin TL kiraya oturduğu ev sahibiyle mahkemelik oldu. Kentsel dönüşüm kararına rağmen evden taşınmak istemeyen Çilingiroğlu'nun ev sahibinden 2 milyon TL istediği ileri sürüldü.

"APARTMANIN GÜÇLENDİRİLMESİNİ İSTEMİYOR"

ATV Haber'de yer alan habere göre, Kaya Çilingiroğlu'nun yaşadığı Etiler'deki sitenin güçlendirilmesi için kentsel dönüşüm kararı alındı. Apartman sakinleri birer birer taşınırken Kaya Çilingiroğlu ve 2 kiracı taşınmak istemedi. Çilingiroğlu'nun apartmandan alınan karot örneği sonucu verilen belgelere inanmadığını söyleyen ev sahibinin oğlu, "Evden çıkmak istemedi, güçlendirme işlemini yaptırmak istemediğini belirtti. 150 metrekare 3+1, havuzlu ve otoparklı evde 10 bin 63 liraya oturuyordu. Bundan dolayı da taşınmak istemiyor. Evden çıkın daha sonra aynı bedelle gelip yine oturun dedik ama kabul etmedi" dedi.

Ev sahibi Can Aksoy ise açıklamasında "Bizim 2-3 kiracıyı evinden çıkartmak için böyle bir şey yaptığımızı söylüyor. Biz aptal mıyız 2-3 kiracıyı çıkartmak için masrafa girerek 1,5-2 milyon lira güçlendirme parası verelim" ifadelerini kullandı.

ÇİLİNGİROĞLU: EV SAHİBİ ELEKTRİK VE SUYU KESTİ

Konuyla ilgili OdaTV'ye konuşan Kaya Çilingiroğlu ise ev sahibinden talep ettiği ücretin yanlış olduğunu belirterek şunları söyledi: "Olay yargıya taşındı. Ev sahibi de elektriği, suyu kesti. Asansörü kapattı. İki aydır suyum yok, bu asırda su kesmek ne demek? Üstüne üstlük mahkemeden tedbir kararım var, onu da uygulamıyorlar."