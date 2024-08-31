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İstanbul'un göbeğinde 10 bin TL kira ödeyen Kaya Çilingiroğlu, taşınmak için ev sahibinden 2 milyon lira istedi

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Etiler'deki bir sitede 10 bin TL kiraya oturan Kaya Çilingiroğlu, güçlendirme çalışması için kentsel dönüşüme giren apartmandan taşınmak istemedi. Belediyeden alınan rapora inanmayan Çilingiroğlu, dairenden taşınmak için ev sahibinden 2 milyon TL istedi. Ev sahibi duruma isyan ederken Çilingiroğlu da olayın yargıya taşındığını bu süreçte de elektrik ve suyunun kesildiğini söyledi.

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, Etiler'de 10 bin TL kiraya oturduğu ev sahibiyle mahkemelik oldu. Kentsel dönüşüm kararına rağmen evden taşınmak istemeyen Çilingiroğlu'nun ev sahibinden 2 milyon TL istediği ileri sürüldü.

"APARTMANIN GÜÇLENDİRİLMESİNİ İSTEMİYOR"

ATV Haber'de yer alan habere göre, Kaya Çilingiroğlu'nun yaşadığı Etiler'deki sitenin güçlendirilmesi için kentsel dönüşüm kararı alındı. Apartman sakinleri birer birer taşınırken Kaya Çilingiroğlu ve 2 kiracı taşınmak istemedi. Çilingiroğlu'nun apartmandan alınan karot örneği sonucu verilen belgelere inanmadığını söyleyen ev sahibinin oğlu, "Evden çıkmak istemedi, güçlendirme işlemini yaptırmak istemediğini belirtti. 150 metrekare 3+1, havuzlu ve otoparklı evde 10 bin 63 liraya oturuyordu. Bundan dolayı da taşınmak istemiyor. Evden çıkın daha sonra aynı bedelle gelip yine oturun dedik ama kabul etmedi" dedi.

Ev sahibi Can Aksoy ise açıklamasında "Bizim 2-3 kiracıyı evinden çıkartmak için böyle bir şey yaptığımızı söylüyor. Biz aptal mıyız 2-3 kiracıyı çıkartmak için masrafa girerek 1,5-2 milyon lira güçlendirme parası verelim" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un göbeğinde 10 bin TL kira ödeyen Kaya Çilingiroğlu, taşınmak için ev sahibinden 2 milyon lira istedi

ÇİLİNGİROĞLU: EV SAHİBİ ELEKTRİK VE SUYU KESTİ

Konuyla ilgili OdaTV'ye konuşan Kaya Çilingiroğlu ise ev sahibinden talep ettiği ücretin yanlış olduğunu belirterek şunları söyledi: "Olay yargıya taşındı. Ev sahibi de elektriği, suyu kesti. Asansörü kapattı. İki aydır suyum yok, bu asırda su kesmek ne demek? Üstüne üstlük mahkemeden tedbir kararım var, onu da uygulamıyorlar."

Ecem Altan
Ecem Altan
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Kaya Çilingiroğlu Sahibinden İstanbul Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

Hakan Acar:

Bu adam bu kadar fakir miydi? Biz de ne hayatlar yaşıyor bunlar sanıyoruz TV de görünce. Benden fakir bu...Ya da cebinde akrep var.

21
1
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Köfteci Jardel:

Gerçekten inanılmaz

12
0
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