Oyuncu Sinem Kobal ikinci kez anne oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oyuncu Sinem Kobal ikinci kez anne oldu

Demirören Haber Ajansı - Magazin
 - Güncelleme:

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan oyuncu Sinem Kobal, ikinci kez anne oldu. Kız bebeğini dünyaya getiren oyuncu, verdikleri isim hakkında henüz bir açıklama yapmazken sosyal medyada çiftin çocuklarına Leyla adını verdiği ileri sürüldü.

Sanatçı çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ikinci bebekleri doğdu. Sinem Kobal ve kız bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HAMİLELİĞİNİ GÖZLERDEN UZAK YAŞADI

2016 yılında nikah masasına oturan ünlü çiftin ilk kızları Lalin, 21 Ekim 2020'de doğdu. İkinci bebeklerini de bugün kucaklarına alan İmirzalıoğlu ve Kobal'ın, kızlarına hangi ismi verdikleri henüz açıklanmazken 2. Sayfa programında yer alan habere göre, bebeğin adı Leyla oldu. Evliliğini ve hamileliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kobal, 9 aylık süreçte sadece 1 kez hamilelik pozunu yayınladı. 8 Mayıs Anneler Günü'nde karnı burnunda pozlarını paylaşan oyuncu, herhangi bir açıklama yazmamıştı.

Sinem Kobal ikinci kez anne oldu

Demirören Haber Ajansı / Magazin

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal, Magazin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Hüseyin Korkmaz:

uzun ömürlü olur umarım

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title