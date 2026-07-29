İstanbul Festivali için Mimar Sinan’dan ilham alınan ikonik ana sahne

Dünyaca ünlü uluslararası sanatçılar ile Türk müziğinin önde gelen performanslarını aynı sahnede buluşturacak Festival Park Yenikapı'da beşinci kez düzenlenecek. Festival, yalnızca sanatçı kadrosuyla değil, ana sahnesiyle de dikkat çekmeye hazırlanıyor. Mimar Sinan'ın taşıyıcı sistem anlayışı ve kemer geometrisinden ilham alınarak tasarlanan festival sahnesi Türkiye'nin en büyük festival sahnelerinden biri olarak yükseliyor.

Beşinci yılında Festival Park Yenikapı'da müzikseverlerle buluşacak İstanbul Festivali'nin konser takvimi açıklandı. Festival 1-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Uluslararası sanatçılar ile Türkiye'nin müzik sahnesine yön veren isimlerini aynı programda buluşturan festival, zengin içeriğiyle yazın en dikkat çekici kültür ve müzik buluşmalarından biri olacak. Festivalde, Gökhan Türkmen, Ajda Pekkan Serdar Ortaç, Derya Bedavacı ve Özcan Deniz, Mor ve Ötesi Semicenk ile Yıldız Tilbe, Edis Hande Yener, Levent Yüksel, Dedublüman gibi sanatçılar sahne olacak. İstanbul Festivali, Doğu ile Batı arasında kurulan yeni bir kültür rotasının önemli duraklarından biri olarak İstanbul'un uluslararası etkinlik takvimindeki konumunu da güçlendiriyor. Her yıl artan ziyaretçi sayısı ve uluslararası sanatçı programıyla festival, İstanbul'u küresel kültür ve eğlence sahnesinin önemli buluşma noktalarından biri haline getiriyor.

Mimar Sinan'dan ilham alan ikonik ana sahne

İstanbul Festivali, yalnızca sanatçı kadrosuyla değil, ana sahnesiyle de dikkat çekmeye hazırlanıyor. Mimar Sinan'ın taşıyıcı sistem anlayışı ve kemer geometrisinden ilham alınarak tasarlanan festival sahnesi, yaklaşık 70 metre genişliği ve 28 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyük festival sahnelerinden biri olarak yükseliyor. Bin 300 metrekare LED ekran yüzeyi, 800 hareketli aydınlatma armatürü ve 176 kutudan oluşan line-array ses sistemiyle donatılan sahne, mimari estetiği en ileri ışık, ses ve görüntü teknolojileriyle buluşturarak uluslararası konser standartlarında etkileyici bir görsel ve işitsel deneyim sunacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı