İspanya'da Onur Seyit Yaran Rüzgârı

Genç kuşağın en dikkat çeken yıldızlarından Onur Seyit Yaran, "Kardeşlerim" dizisinin İspanya'da yayınlanmasıyla ülkede geniş bir hayran kitlesi edindi. Yakışıklı oyuncu, İspanyol TV kanalı Antena 3 tarafından ülkeye davet edildi.

HEM TV HEM DERGİ ÇEKİMİ

Daha önce Cansu Dere'nin de katıldığı televizyon programına konuk olmak üzere İspanya'ya giden Onur Seyit Yaran'a ülke basınının ilgisi büyük oldu. Genç oyuncuyla ilgili çok sayıda haber yapıldı. Yaran, İspanya'nın önde gelen dergilerinden biri için objektif karşısına da geçti.

PLAJDA HEYECAN YARATTI

Onur Seyit Yaran, İspanya seyahati sırasında küçük bir deniz kaçamağı da yaptı. Konuk olduğu program öncesinde Barselona'da plaja giden Yaran, deniz ve güneşin tadını çıkardı. Plajda genç oyuncuyu gören İspanyollar, kendisiyle fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi.

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