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Işın Karaca, Bali tatilinde maymunların ortasında kaldı

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Verdiği kilolarla adeta baştan yaratılan Işın Karaca, Bali tatilinde maymunların ortasında kaldı. Sosyal medyada paylaştığı o anlar büyük ilgi gördü. Karaca'nın şaşkın bakışları ve kıpırdayamayan hali izleyenleri hem güldürdü hem şaşırttı.

Son dönemde verdiği kilolar ve yenilenen imajıyla sıkça gündeme gelen Işın Karaca, şimdi de Bali tatilinde yaşadığı eğlenceli ama bir o kadar da ilginç anlarla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Karaca, tatilinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini topluyor. Bali'nin sıcak havasının keyfini çıkaran ünlü sanatçı, son paylaştığı video ile sosyal medyada viral oldu.

Işın Karaca, Bali tatilinde maymunların ortasında kaldı

Bali'nin doğasıyla iç içe bir tatil yapan ünlü sanatçı, sıcak havanın tadını çıkarırken beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Karaca'nın sosyal medyada paylaştığı videoda, etrafını saran meraklı maymunlar bir anda ünlü isme zor anlar yaşattı. Ne yapacağını şaşıran Karaca, adeta yerinden kıpırdayamadı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, hayranları "Gerçek istilaya uğradın" yorumlarıyla güldürdü.

ZAYIFLAMA SIRRINI AÇIKLAMIŞTI

Yıllardır fazla kilolarıyla mücadele eden Işın Karaca, geçtiğimiz aylarda 20 kilo vererek dikkatleri üzerine çekmişti. Geçen ay Kıbrıs'ta sahne alan sanatçı, zayıflama süreci hakkında yaptığı açıklamada, "En büyük sırrım yememek. Yemeyince oluyormuş. Kendimi çok iyi hissediyorum. Doktor kontrolünde takviyeler alıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Karaca, hem fiziksel hem de mental olarak kendisini çok daha iyi hissettiğini vurgulamıştı.

Işın Karaca, Bali tatilinde maymunların ortasında kaldı
Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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