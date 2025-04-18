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İrem Helvacıoğlu'ndan bebek müjdesi

İrem Helvacıoğlu'ndan bebek müjdesi
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Başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, hem özel hayatında hem de kariyerinde mutluluk dolu günler yaşıyor. Son olarak sevilen dizi Karadut ile ekranlara gelen Helvacıoğlu'nun 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Son olarak sevilen dizi Karadut'ta rol alan başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz aylarda sade bir törenle işletmeci Ural Kaspar ile dünyaevine girmişti. Kadıköy'de yakın dostlarının katıldığı samimi bir nikah töreni ile hayatlarını birleştiren çift, mutluluklarına yeni bir heyecan daha ekledi. Daha önce "Güneşin Kızları", "Seni Çok Bekledim" ve "Sen Anlat Karadeniz" gibi popüler dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan İrem Helvacıoğlu'nun 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Güzel oyuncu, bu özel ve heyecan verici haberi ilk olarak yakın dostlarıyla paylaştı.

İrem Helvacıoğlu'ndan bebek müjdesi

Evlilik kararlarıyla ilgili olarak, daha önce "Geleneksel bir teklif olmadı, aramızda konuşup birlikte karar verdik. Hatta itiraf ediyorum, evlilik teklifini ben yaptım" açıklamasında bulunan Helvacıoğlu, şimdi ise annelik heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. Çiftin bu güzel haberi sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırırken, hayranları ünlü oyuncuya tebrik mesajları yağdırmaya başladı.

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Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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