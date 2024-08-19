İrem Helvacıoğlu, barıştığı sevgilisiyle yataktan sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı

Bir dönem izlenme rekorları kıran 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde canlandırdığı Nefes karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran İrem Helvacıoğlu, bir dargın bir barışık ilişkisini yürüttüğü sevgilisi Ural Kaspar ile yatakta çekilmiş sarmaş dolaş pozunu paylaştı. Güzel oyuncu bu kareye "Ben aşırı seviyorum" notunu düştü.

İşte ünlü oyuncunun o paylaşımı;