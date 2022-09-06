İrem Derici'nin "Vücudunda en sevdiğin yerin?" sorusuna verdiği yanıt stüdyoyu kırdı geçirdi

İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan İrem Derici, açıklamalarıyla geceye damga vurdu. Ünlü şarkıcı "Vücudunda en çok nereni beğeniyorsun" sorusuna ise "Göğüslerimi" cevabıyla stüdyoyu kırdı geçirdi. Derici en beğenmedi yerinin ise kalçaları olduğunu söyledi.

Şarkıları ve açıklamalarıyla magazin dünyasının en dikkat çeken isimlerinden olan İrem Derici İbrahim Selim'in suncuğu programın konuğuydu. Yıllardır programa konuk olmayı beklediğini söyleyen güzel şarkıcı her soruya açık samimi cevaplar verdi.

"GÖĞÜSLERİM" CEVABI KIRDI GEÇİRDİ

Kahkaha tufanının koptuğu programda İbrahim'in Selim'in "Vücudunda en beğendiğin yerin?" sorusuna İrem Derici "Göğüslerim" cevabını verince stüdyoda kahkaha tufanı koptu. Selim'in "Niçin?" sorusuna ise ünlü şarkıcı "Gerçek değiller çünkü, bunlara 4 bin euro verdim" yanıtını verdi.

KALÇALARINDAN MUTSUZ

Başarılı şarkıcı vücudunda en beğenmediği yerinin ise kalçaları olduğunu söyledi. Bir dönem anoreksiya olan ve 40 kiloya düşen ünlü şarkıcı daha sonra 80 kilo olduğunu ve kalçalarının yapısının bozulduğunu söyledi.