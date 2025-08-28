İrem Derici ölümden döndü! Hastanede başına 10 dikiş atıldı

Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan İrem Derici, bu kez sağlık sorunlarıyla hayranlarını endişelendirdi. Aşk hayatında mutluluğu Melih Kunukçu ile bulan ve evlilik hazırlıkları yaptığı bilinen Derici, yaz aylarını yoğun konser maratonuyla geçirdi. Ancak ünlü şarkıcıdan kötü haber geldi.

Geçtiğimiz haftalarda boğaz ve kulak iltihabı nedeniyle hastanede tedavi gören Derici, serum takılı halde çektiği videoyla hayranlarını bilgilendirmişti. O dönem 38,9 derece ateşle hastaneye kaldırılan şarkıcı, "Şimdi antibiyotiği taktılar. Sonra da vitamin verecekler. Kimin gözü kaldıysa gözüne…" sözleriyle moral vermeye çalışmıştı.

BAŞINI ÇARPIP BAYILDI

Şimdi ise İrem Derici, yaşadığı kaza sonucu iki konserini iptal ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü şarkıcı, apartman çıkışında merdivenden ayağının boşluğa gelmesiyle düşerek başını çarptığını söyledi. Kısa süreli baygınlık yaşayan Derici, Acıbadem Fulya Hastanesi'ne kaldırıldı ve başına 10 dikiş atıldı. Yüzünde morluklar oluşan sanatçı, sağlık raporu doğrultusunda konserlerine ara verdi.

KONSERLER İPTAL EDİLDİ

Derici açıklamasında, "Çok üzülerek ve sizlerden özür dileyerek, 29 Ağustos Çeşme Şerefe ve 30 Ağustos Kıbrıs Kaya Palazzo Girne konserlerimi Acıbadem Fulya Hastanesi'nden aldığım rapor doğrultusunda gerçekleştiremeyeceğimi bildirmek isterim" ifadelerini kullandı.