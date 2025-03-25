İrem Derici'nin yeni dövmesi olay oldu!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sıkça gündeme gelen ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz haftalarda DJ sevgilisi Melih Kunukcu ile aşkını ilan etmişti. Aralarındaki 12 yaş farkına rağmen oldukça mutlu olduklarını dile getiren çift, romantik paylaşımlarıyla adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Katıldığı bir programda sevgilisinin 25 yaşında olduğunu belirten Derici, yeni ilişkisiyle oldukça heyecanlı görünüyor. Sosyal medyada aşk dolu pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü şarkıcı, bu kez çok konuşulacak bir harekete imza attı.

"DERİME KAZINMALIYDI"

İrem Derici, sevgilisiyle birlikte çekildiği özel bir fotoğrafı vücuduna dövme yaptırarak aşkını ölümsüzleştirdi. Derici, dövmesini sosyal medya hesabından paylaşarak, "İkonik gün, ikonik fotoğraf. Derime kazınmalıydı" notunu düştü.

"HIZLI KARAR ALIYORSUN"

Ünlü şarkıcının bu paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Kimileri Derici'nin romantik jestini desteklerken, kimileri ise ilişkilerinde genellikle hızlı kararlar aldığını belirterek yorumlarda bulundu. Her açıklaması ve paylaşımıyla gündem olmayı başaran İrem Derici, bu kez de aşkına yaptığı cesur jestle magazin dünyasının dikkatini çekti.