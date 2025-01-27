Üye Girişi
Haberler
78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı

78 kişinin hayatını kaybettiği facianın nedeni kahretti
Halit Ergül'in diğer oteli Gazelle Resort SPA'ya gece yarısı operasyonu

Müdür tutuklandı, otel gece yarısı apar topar kapatıldı
İsrail ordusu tampon bölgeye çekildi! Filistinliler, Gazze'nin kuzeyine doğru geçiyor

İsrail'den beklenen hamle geldi! Kuyruğun sonu görünmüyor
Trump'tan tüm dış yardımları durdurma kararı

Trump dediğini yaptı! Yardımların tamamı durduruldu

İrem Derici hastanelik olmuştu! Hastalığını açıkladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Adana'daki konserinden önce düşüp kafasını yere çarptı. Hastalığını açıklayan ünlü isim, tedavi göreceğini dile getirdi.

İrem Derici, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza geçirerek hastanelik oldu. Önceki gün Bebek'te görüntülenen İrem Derici, kazayı uyurgezerlik nedeniyle yaşadığını söyledi.

Derici, "Konser günü bir talihsizlik yaşadık. Dudağıma bakın, kafam da şiş. Kendi evimin dışında bir yerde kalınca gece duvara ya da bir yerlere çarpabiliyorum" dedi.

İrem Derici, yaşadığı sağlık sorunu hakkında şunları söyledi:

"TEDAVİYE BAŞLAYACAĞIM"

"Ambulans geldi, hastaneye gittim. 'Bir sorun yok' dediler. Uyurgezerlik ile ilgili tedaviye başlayacağım."

Şarkıcı, tedavi sürecine başladığını bu hastalıkla mücadele edeceğini ifade etti.

İrem Derici'nin bu hastalığı pek çok kişiyi hem şaşırttı hem de üzdü. Hayranları, ünlü şarkıcıya destek paylaşımlarında bulundu.

İrem Derici hastanelik olmuştu! Hastalığını açıkladı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

Yangın vicdansızları için hesap vakti! Kıskıvrak yakalandılar
img

Herkes bu hareketini konuşuyor
img

Mourinho'dan maç sonu ilginç paylaşımlar
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVATAN BOZKURTLAR:

BİZE NE ?BU MEMLEKETİN BÜTÜN DERDİ BUNLARMI?SİZİN HABERCİLİĞİNİZE SO...CEHENNEMİN DİBİNE KADAR YOLU VAR.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmir önder:

maddeye ara ver biraz kardo

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bit pazarında bıçaklı saldırı

Kadıköy bit pazarında dehşet! İtalyan şefin oğlu yaşam savaşı veriyor
İsmail Kartal'dan İran'ı ayağa kaldıran hareket

İsmail Kartal'dan İran'ı ayağa kaldıran hareket
Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti: Ölmediğime pişmanım

Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti
Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu
Fenerbahçe soyunma odası görüntülerini paylaştı! Mert Hakan devre arası çıldırmış

Mert Hakan'ın çıldırdığı anlar
18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

18 günde tüm hesaplar değişti! Son seçim anketinde büyük sürpriz

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.