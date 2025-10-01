İrem Derici'den sürpriz açıklama, 'Analar tanışsın' diyerek söz tarihini duyurdu

Ünlü şarkıcı İrem Derici, uzun süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile evlilik yolunda ilk adımı atıyor. Bir dargın bir barışık süren aşklarını evliliğe taşıma kararı alan çiftin söz kesme tarihi netleşti.

AŞKLARINI GİZLEMİŞLERDİ

İlişkilerinin ilk dönemlerinde yalnızca yakın arkadaş olduklarını söyleyen ikili, sevgililer gününe kadar aşklarını gizli yaşamıştı. Daha sonra aşklarını ilan eden çift, sık sık inişli çıkışlı ilişkileriyle de gündeme geldi.

SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçtiğimiz ağustos ayında yakın dostları Burak Bulut ve Eda Sakız'ın düğününde sahneye çıkan İrem Derici, hayatının en büyük sürpriziyle karşılaşmıştı. Melih Kunukçu, sahnede diz çökerek Derici'ye evlenme teklif etmiş, ünlü şarkıcı ise "Hayatımın en büyük şokunu yaşıyorum. Sonsuza kadar evet!" sözleriyle yanıt vermişti.

SÖZ TÖRENİ 8 EKİM'DE

Birlikteliklerinde zaman zaman ayrılık haberleriyle de gündeme gelen çift, bu kez ailelerini devreye sokuyor. Derici, 8 Ekim'de aile arasında sade bir törenle sözlerinin kesileceğini duyurdu. Ünlü şarkıcı, "Analar tanışsın" sözleriyle esprili bir açıklama yaptı.