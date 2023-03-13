İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir, Memleket Partisi'ne katıldı

Aşk 101, Babam ve Ailesi, Elimi Bırakma ve Son Nefesime Kadar gibi birçok projede yer alan başarılı oyuncu 21 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı, geçtiğimiz sene şarkıcı Ufuk Beydemir ile nikah masasına oturdu. Evliliklerini göz önünde yaşayan ve sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşımlar yapan çift, bu sefer siyasi görüşleriyle gündeme geldi.

"MUHARREM İNCE'YE ŞANS VERİLİRSE İYİ İŞLER BAŞARABİLECEĞİNE İNANIYORUM"

Geçtiğimiz günlerde "İkinci bir şans verilirse bu sefer hayal kırıklığı değil, umut olabileceğine ve iyi işler başarabileceğine inanıyorum. Artık millet olarak son şansımız" diyerek Muharrem İnce'yi desteklediğini söyleyen Beydemir ile Yazıcı, Memleket Partisi'ne katıldı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Memleket Partili Caner Çakır, "Sanatçılarımız Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı partimize katıldılar hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.