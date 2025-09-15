Haberler

İntihara teşebbüs ettiği iddia edilen Ufuk Özkan'dan ilk açıklama

İntihara teşebbüs ettiği iddia edilen Ufuk Özkan'dan ilk açıklama
İntihara teşebbüs ettiği ve hastaneye kaldırıldığı öne sürülen ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan sevindiren haber geldi. Söz konusu iddiaları bizzat kendisi yalanlayan ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyuran Özkan, "Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gelip gidiyorum" dedi.

Ekranların unutulmaz yapımlarından 'Geniş Aile' dizisinde hayat verdiği'Cevahir' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın, İstanbul Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

SEVİNDİREN HABER GELDİ

Gazete Magazin'e konuşan Ufuk Özkan, söz konusu iddiaları yalanladı ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

İntihara teşebbüs ettiği iddia edilen Ufuk Özkan'dan ilk açıklama

"BENİ ÖLDÜRMEYE Mİ ÇALIŞIYORLAR?"

Özkan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gelip gidiyorum. Set ve yarışma programı sunuyorum, makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum."

İntihara teşebbüs ettiği iddia edilen Ufuk Özkan'dan ilk açıklama

ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORDU

48 yaşındaki Özkan, son dönemde hem karaciğer yetmezliği rahatsızlığıyla hem de eski eşiyle yaşadığı nafaka kriziyle gündeme gelmişti. Maddi sıkıntılarını kamuoyu ile açıkça paylaşan deneyimli oyuncu, "Kiramı bile zor ödüyorum" sözleriyle dikkatleri çekmişti.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
500
