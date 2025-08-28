İnstagram üzerinden kocasını boşayan Dubai prensesi ünlü şarkıcı ile nişanlandı

Hip hop şarkıcısı French Montana, Dubai'li prenses Sheikha Mahra Mohammed Rashed Al Maktoum ile nişanlandı. Montana'nın temsilcisi, çiftin Haziran ayında Paris Moda Haftası sırasında nişanlandığını doğruladı. Prenses, iki yıl önce Instagram üzerinden eski eşi Şeyh Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum'dan boşandığını duyurmuştu.

Khloé Kardashian'ın eski sevgilisi hip hop şarkıcısı French Montana, Dubai'li prenses Sheikha Mahra Mohammed Rashed Al Maktoum ile nişanlandı.

Prenses, iki yıl önce Instagram üzerinden eski eşi Şeyh Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum'dan boşandığını duyurmuştu. Temmuz 2024'te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sevgili kocam, başka ilişkilerle meşgul olduğun için boşanıyoruz. Seni boşuyorum, seni boşuyorum, seni boşuyorum."

French Montana'nın temsilcisi TMZ'ye yaptığı açıklamada, çiftin Haziran ayında Paris Moda Haftası sırasında nişanlandığını doğruladı. Montana, bu dönemde podyuma ilk çıkışını da gerçekleştirmişti.

Fas asıllı Amerikalı rapçi, nişanlısı Sheikha Mahra'nın bir yaşındaki kızının üvey babası olacak. Çiftin birlikteliği ilk kez Ekim 2024'te gündeme gelmişti. Prenses, kısa süre önce Şeyh Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum'dan ayrılmış ve onu "başka ilişkilerle meşgul olmakla" suçlamıştı.

French Montana, geçmişte Khloé Kardashian ile yaşadığı ilişkiyle de magazin gündeminde yer almıştı. 2014'te Khloé, eşi Lamar Odom'dan ayrıldıktan sonra Montana ile kısa süreli bir ilişki yaşamış, yaklaşık sekiz ay sonra yollarını ayırmışlardı. Montana, o dönemi "Boşanma sürecindeki bir kadınla ilişki yaşamak zor ve duygusal bir deneyim" olarak tanımlamıştı.

Ayrılık sonrası ikili arkadaş kalmayı sürdürdü ve çeşitli etkinliklerde birlikte görüldü. Montana, 2016 yılında The Wendy Williams Show'a yaptığı açıklamada arkadaşlıklarını şöyle anlatmıştı:

"İyiyiz. Sanırım her zaman arkadaş kalacağız. Tüm aileye sevgim var."

French Montana, 2022 yılında Doja Cat ile ilişkisi olduğu yönünde dedikodulara yol açmış, çift Bahamalar'da romantik bir tatil yapmış gibi görünmüştü. Aynı yıl rapçi, Netflix'in Selling Sunset dizisinin dördüncü sezonunda da yer aldı.

Ünlü oyuncu, film çekimleri sırasında merdivenlerden yuvarlandı

Ünlü oyuncu merdivenlerden yuvarlandı
Aaa istegram üzerinden bosanma varmiydi türkiyede varmi

islamla ilgisi alakası olmayan islama aykırı hareketler islamla bağıntılıymış gibi veriliyor kitap ehli için en güvenilir kaynak kurandır şimdi size siz kuranı anlamazsınız biz anlatırsak anlarsınız diyen holdingleşmiş tarikat mensubu yoldan çıkmış yobazlar Allahla kul arasına girmeye çalışacaklar bunlara itibar etmeyin Allah size akıl,emirlerini okuyup anlayasınız diye kuran vermiştir

İslam dinine en çok zararı bu Müslüman görünen münafıklar veriyor,

Heyt bunlar ne ara cep telefonu ve İstagram kullanmaya başladılar. Ben şok

