İngiltere'de olan ünlü sanatçı Suna Yıldızoğlu sağlık sistemine isyan etti: Resmen çökmüş

Şu sıralar İngiltere'de bulunan ünlü sanatçı Suna Yıldızoğlu, ülkedeki sağlık sistemi hakkında paylaşımda bulundu. Doktorlarla ancak telefonla görüşülebildiğini belirten Yıldızoğlu, "ile doktorlar telefonda teşhis koyuyor. Hastaneler dolu. Lockdownda hasta olanlar teşhis ve tedavi görmeyenler ölüyor. Sağlık sistemi bitmiş" dedi.

İngiltere'de bulunan ünlü sanatçı Suna Yıldızoğlu'ndan ülkedeki sağlık sistemi hakkında dikkat çeken paylaşımlar geldi.

"TELEFONLA TEŞHİS KOYUYORLAR"

İngiliz doktorların hastalara bakmadığını söyleyen Yıldızoğlu, "İngiltere'de hastalanmayın sakın. Aile doktorlar telefonda teşhis koyuyor. Hastaneler dolu. Lockdown'da hasta olanlar teşhis ve tedavi görmeyenler ölüyor. Sağlık sistemi bitmiş" dedi.

"BAŞKA YERLERDE YÜZ YÜZE GÖRÜŞEBİLİYORLAR"

Yıldızoğlu, bir diğer paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı: "Ben Bournemouth ve Londra'da kalıyorum. Bulunduğum ortamlarda aile doktorlarla sadece telefonda görüşebiliyor. Şu anda şahidim. Sonra yorumlarda, İngiltere'nin başka yerlerinde doktorlarla yüz yüze görüşebildiklerini anlatanlar var. Her bölgenin ayrı kuralları mı var?"