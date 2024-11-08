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İnci Taneleri'nde Duygusal Anlar ve Sürpriz Karakter

İnci Taneleri'nde Duygusal Anlar ve Sürpriz Karakter
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Kanal D'nin dizisi İnci Taneleri'nde Cihan, Azem'e 'Baba' diyerek bir duygusal yakınlaşma yaşadı. Diziye yeni katılan Cezmi Baskın'ın yayınevi sahibi karakteri dikkat çekti. Dikkate değer aksiyon sahneleri ve duygusal anlar, izleyiciyi etkiledi.

İNCİ Taneleri'nin yeni bölümünde Cihan, ilk kez Azem'e 'Baba' diyerek hitap etti. 'Sana inanıyorum baba' sözleriyle başlayan duygusal yakınlaşma, izleyicinin içini ısıttı. Oyuncu Cezmi Baskın'ın yayınevi sahibi olarak kadroya girmesi dizinin sürprizi oldu.

Kanal D'nin dizisi İnci Taneleri'nin aksiyon dolu bölümünde, pavyonun taranması sonrasında, Azem de savaş bayraklarını çekti. Düğünde çıkan çatışmanın ardından kendisini suçlayan Azem'in Cihan'la duygusal yakınlaşması dikkat çekti. Cihan'ın Azem'e 'Kim ne derse desin ben sana inanıyorum baba' diyerek sarılıp ağladığı sahnelerde duygu dolu anlar yaşandı.

SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI

'Mademki bir savaşın içindeyiz o zaman hayatta kalacağız' diyen Azem ile Cihan, Zahir'i tehdit ederek Dilber ile Yıldız'ı beladan kurtardı. Güzel haberi alan Dilber, sevinç çığlıkları eşliğinde Azem'e sevgi gösterisinde bulundu.

GERÇEKLERİN AĞIRLIĞI

Aleyna'yı bulan Cihan, onunla bir anlaşma yaptı ve Aleyna'nın fikriyle tehlikeli oyunlara adım attı. Eski kötü alışkanlıklarının girdabında çırpınan Nehir, herkesten sakladığı gerçekle yüz yüze gelmenin ağırlığını yaşadı.

BABACAN YAYINEVİ SAHİBİ

Azem'in hikayesini kitaplaştırmak için yayınevine giden Nergis'i yayınevi sahibi Edip Dirhem (Cezmi Baskın) karşıladı. Seyirci, diziye konuk oyuncu olarak katılan Cezmi Baskın'ın babacan karakteriyle karşılaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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