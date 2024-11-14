Üye Girişi
Haberler

İnci Taneleri'nde Dilber'in Dansı ve Azem ile Piraye Arasındaki Gerilim

İnci Taneleri'nde Dilber'in Dansı ve Azem ile Piraye Arasındaki Gerilim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu akşam yayınlanacak olan İnci Taneleri'nin yeni bölümünde, Dilber'in coşkulu dansı izleyiciyi etkilerken, Azem'in baskı altında kalması ve Piraye'nin ona karşı duygu değişimi merak uyandırıyor.

İNCİ Taneleri'nin yeni bölüm tanıtımında Dilber kırmızı elbisesi ile dans ederken; Piraye ve Dilber arasında kalan Azem'in ne yapacağı merak uyandırıyor.

İnci Taneleri'nin bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümünde Dilber dansı ile izleyiciyi büyüleyecek. Sahnede herkesi coşturan Dilber'in kendi iç dünyasında yaşadığı duygusal dalgalanmalar ise seyirciyi derinden etkileyecek.

PİRAYE'DEN AZEM'E ZEYTİN DALI

Azem'in katil olduğunu düşünen Piraye'nin "İçimden bir ses bu işte bir şey var diyor" sözleri Piraye'nin Azem'e karşı düşüncelerinin değiştiğini ortaya koyuyor. Dilber ve Piraye arasında kalan Azem'in ne yapacağı ise yeni bölümde belli olacak.

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç'in yanı sıra Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi isimler yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

HER PERŞEMBE KANAL D'DE

'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' yeni bölümleri ile perşembe akşamları saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
MSB'den 'Yeni harekat gelecek mi?' sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır

Erdoğan'ın sinyali sonrası MSB'den çok net harekat açıklaması

 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir

Bakanlık, Türk askeriyle ilgili pedofili iddiasını doğruladı

 Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?

Konserler, incelemeler derken Ankara için son anket geldi
Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler

Yangında 5 çocuğunu kaybeden acılı anneden gündem yaratacak iddia
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te bu hafta kim potada? Masterchef 14 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Beykoz Belediyesi hangi parti? Alaattin Köseler kimdir, kaç yaşında ve nereli? BİM 15 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 15 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Mike Tyson-Jake Paul boks maçı para ödülü ne kadar? Mike Tyson-Jake Paul boks maçı Türkiye saati ile kaçta? MIKE TYSON-JAKE PAUL BOKS MAÇI! Mike Tyson-Jake Paul boks maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Mike Tyson-Jake Paul maç bileti ne kadar? Bu hafta İstanbul'da hava yağmurlu mu? 15-16 Kasım Meteoroloji'den uyarı! TRT 1 yayın akışı! 14 Kasım Perşembe TRT 1'de hangi diziler ve programlar var? 13 Kasım Çarşamba reyting sonuçları! AB ve Total sıralamasında en çok izlenen diziler ve programlar hangileri? Dilber dansı izle! 14 Kasım İnci Taneleri Dilber'in yeni dansı ve 22. bölümde neler olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.