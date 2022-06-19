İmren Çapanoğlu'ndan Yeni Single: Hazmedemem - Haberler

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İmren Çapanoğlu'ndan Yeni Single: Hazmedemem

Snob Magazin - Magazin
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İmren Çapanoğlu'ndan Yeni Single: Hazmedemem

'Ay Yakamoza', 'Nalan', 'Ruhların Aşkı', 'Doğuş' şarkılarıyla müzik dünyasında adından söz ettiren İmren Çapanoğlu 'Hazmedemem' adlı single çalışmasını müzik severlerin beğenisine sundu.

Söz ve müziği Ali Irmak ile Gökhan Beder'e, aranjesi ise Yıldıray Gürgen'e ait olan 'Hazmedemem' in Arnavutköy'de çekilen klibinin yönetmenliğini de İbrahim Bülbül üstlendi.

'Hazmedemem' ile hedefinin hem eğlendirip hem düşündürmek olduğunu söyleyen Çapanoğlu, "1 yıldır emek verdiğim bir çalışma oldu. Ben içimdeki sevgiyi müzik yoluyla anlatmayı, müzik yoluyla ruhlara seslenip sevgiyi hatırlatmayı kendime görev edindim. 'Hazmedemem' adlı parçamla da bir kadının içsel savaşını hem söz hem müzik hem de klibiyle anlatmaya çalıştım. Farkım herkesin bende kendini duyacak olması. Çünkü ben herkesin sesiyim." dedi.

'Hazmedemem' İls vision etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.

Snob Magazin / Magazin

Yıldıray Gürgen İbrahim Bülbül Magazin Haberler

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