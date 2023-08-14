İlyas Salman Yeni Film İçin Kamera Karşısına Geçti

Ünlü oyuncu İlyas Salman, uzun bir aradan sonra yeni filmi 'Oyuna Geldik' için kamera karşısına geçti. Filmin çekimleri Tunceli Ovacık'ta gerçekleştirilirken, gelirin bir kısmı şehirde yapılacak su arıtma tesisine harcanacak.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü oyuncu İlyas Salman yeni filmi için kamera karşısına geçti. Kemal Sunal ve Şener Şen ile birlikte çektiği filmlerle hafızalara kazınan oyuncudan sevindirici haber geldi.

Yeni filmi "Oyuna Geldik" ile kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Salman uzun süredir filmlerde yer almamıştı. Tunceli Ovacık'ta filmin çekimleri için şehre gelen oyuncu Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile bir araya geldi. Filmin gelirinin büyük bölümünü şehirde yapılacak olan su arıtma tesisine harcanacağını söyleyen Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül, İlyas Salman'a teşekkür etti.

Usta sanatçı İlyas Salman'da yeni film için herkese teşekkür ederek tüm sanatseverleri çekecekleri yeni filme davet etti.

Çekimlerine başlanan " Oyuna Geldik" filmin yönetmenliğini Kazım Öz yaparken, filmde bir çok genç oyuncu yer aldı.

MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMUŞTU

"Sarayın dalkavuğu olacağıma, halkın soytarısı olmayı tercih ederim" diyen usta oyuncu ve tiyatro sanatçısı İlyas Salman, Türkiye Komünist Partisi(TKP) İstanbul milletvekili adayı olmuştu. Salman yeterli oyu alamayarak meclise seçilemeyen ünlüler arasında yer almıştı…