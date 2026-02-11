Haberler

İlker Kaleli'den Kanbolat Görkem Arslan'a veda

İlker Kaleli'den Kanbolat Görkem Arslan'a veda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Poyraz Karayel dizisinin başrol oyuncusu İlker Kaleli, dizide birlikte rol aldığı Kanbolat Görkem Arslan'ın vefatıyla büyük üzüntü yaşadı. Kaleli, sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal mesajla Arslan'a veda etti. "Böyle bir yer işte bu dünya... Geri kalan birkaç sohbet. Anlayamıyorum hala. Çok üzgünüm." sözleriyle duygularını dile getiren Kaleli ile Arslan arasında çekimler sırasında sorunlar yaşandığı iddia edilmişti.

  • İlker Kaleli, Poyraz Karayel dizisinde birlikte rol aldığı Kanbolat Görkem Arslan'ın vefatı üzerine sosyal medyada duygusal bir mesaj paylaştı.
  • Kanbolat Görkem Arslan, Poyraz Karayel dizisinin 46. bölümünde rolünü sonlandırdı.
  • Kanbolat Görkem Arslan'ın ani vefatı, sanat dünyasını ve dizinin hayranlarını üzdü.

Bir döneme damga vuran Poyraz Karayel dizisinin başrol oyuncusu İlker Kaleli, dizide birlikte rol aldığı yakın dostu Kanbolat Görkem Arslan'ın vefatıyla sarsıldı. Kaleli, sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal mesajla arkadaşına veda etti.

"ANLAYAMIYORUM HALA, ÇOK ÜZGÜNÜM"

Ünlü oyuncu İlker Kaleli, Instagram hikayesinde Arslan'ın bir fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü:

"Böyle bir yer işte bu dünya... Geri kalan birkaç sohbet... Anlayamıyorum hala, çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun."

İlker Kaleli, Kanbolat Görkem Arslan'ın Vefatıyla Sarsıldı

POYRAZ VE SEFER'İN DOSTLUĞU HAFIZALARDA

Poyraz Karayel dizisinde 'Poyraz' ve 'Sefer' karakterlerine hayat veren ikili arasında çekimler sırasında sorunlar yaşandığı iddia edilmişti. Arslan diziye 46. bölümde veda etmişti.

Kanbolat Görkem Arslan'ın ani vefatı, sanat dünyasını ve dizinin hayranlarını yasa boğdu.

Elif Yeşil
Haberler.com / Magazin
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz

"Suriye'den sonra o ülke var" demişti! Beklenen açıklama geldi
Trump'tan açıklama geldi! Netanyahu Beyaz Saray'dan eli boş dönüyor

Trump'tan açıklama geldi! Netanyahu Beyaz Saray'dan eli boş dönüyor
CHP'li Başarır Meclis'teki kavgadan önce Gürlek'le selamlaşmış

Meclis'teki kavgadan önce selamlaşmış! Gürlek'e söylediği çok ilginç
Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan'la son mesajlaşmasını paylaştı

Son mesajlaşması kahretti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yatırımcılar dikkat! 5 banka da altında yıl sonu için aynı rakamı verdi

Yatırımcılar dikkat! 5 banka da yıl sonu için aynı rakamı verdi
Şanlıurfa'da çekildiği söyleniyor! Sosyal medyada infial yaratan görüntü

Şanlıurfa'da çekildiği söyleniyor! Sosyal medyada infial yaratan görüntü
Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde

Fenerbahçe'yi üzen, Trabzon taraftarını sevindiren gelişme
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti

TBMM tarihine geçecek görüntü
Yatırımcılar dikkat! 5 banka da altında yıl sonu için aynı rakamı verdi

Yatırımcılar dikkat! 5 banka da yıl sonu için aynı rakamı verdi
NBA'de Hornets-Pistons maçındaki olaylar sonrası 4 oyuncuya ağır ceza

Bu kavganın bedeli çok ağır oldu
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı