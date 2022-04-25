İlişkilerine Bir Şans Daha Verdiler!

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile sosyetik güzel Edvina Sponza'nın ilişkilerine bir şans daha verdiği ortaya çıktı.

İkili, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

"ÇOK CENTİLMEN BİR İNSAN"

Güzel havanın keyfini çıkaran çiftten Edvina Sponza, "İbrahim bana çiçek aldı. Düzenli olarak alır. Kendisi çok centilmen bir insan" açıklamasını yaptı.

"URLA'YA GİDECEĞİZ"

Bayram tatili için yaptıkları plandan bahseden İbrahim Kutluay "Bayramda Urla'ya gideceğiz. Edvina'nın ailesi orada yaşıyor. Onları ziyaret edeceğiz oradan da Çeşme'ye geçeceğiz" dedi.

İBRAHİM KUTLUAY KİMDİR?

İbrahim Kutluay kimdir, nereli, kaç yaşında; 1973 tarihinde dünyaya gelen İbrahim Kutluay, çocukken futbolcu olma hayalleri kuruyordu. Daha sonra basketboldaki yeteneğinin ön plana çıkmasıyla 13 yaşında Fenerbahçe altyapısında basketbola başladı ve 4 sene genç takımlarda mücadele etti. Fenerbahçe, Anadolu Efes, Aek ve Paok gibi takımlarda basketbol oynadı.

Başarılı oyunuyla göz dolduran Milli basketbolcu, 1990 ylında as takıma alındı. Yüksek dış atış yüzdesiyle takımın en önemli hucüm gücü olan Kutluay, 1998-1999 sezonunda 21,4 sayı ortaması ile Euroleague'de birinci sıradaya yerleşti. Daha sonra 1999 yılında Fenerbahçe'den ayrılarak Anadolu Efes'e transfer oldu.

Yunanistan'ın AEK takımına 2000 yılında transfer olan İbrahim Kutluay, Yunanistan'da forma giyen ilk Türk basketbolcu oldu. 2001 yılında Panathinaikos'a transfer oldu. 2002 yılında takımıyla beraber EuroLeague şampiyonu oldu. 2003 yılında Ülkerspor ile el sıkışan İbrahim Kutluay, 4 yıllık sözleşme imzalamasına karşın NBA'den gelen teklife olumlu yanıt verdi ve sezon sonunda takımdan ayrıldı. Kariyerinin sonuna doğru 2007 yılında Yunanistan'ın PAOK ve 2008 yılında İTÜ forması giydi. Aktif sporculuk hayatını noktaladıktan sonra kariyerini yönetici olarak sürdürdü. Darüşşafaka basketbol kulübünde görev aldı, Basketbol Akademisi'ni kurdu.

İBRAHİM KUTLUAY ÖZEL HAYATI

İbrahim Kutluay, 2005-2018 yılları arasında manken Demet Şener ile evli kaldı. Kadir Topbaş'ın kıydığı nikahta Recep Tayyip Erdoğan şahit olarak yer aldı. Bu evliliğinden 'İrem' (d.2006) ve 'Ömer' (d.2009) adlarında çocukları oldu. İbrahim Kutluay 1.98 metre boyunda, 90 kilo ve yay burcudur.

İbrahim Kutluay bir süredir Edvina Sponza ile bir dargın bir barışık birliktelik yaşıyor.

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