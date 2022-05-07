İlham Gencer Hastaneye Kaldırıldı

BODRUM, MUĞLA (Snob Magazin) - Cumhuriyet'le yaşıt olan ve 2023'te 100'ncü yılı kutlamaya hazırlanan ünlü piyanist İlham Gencer, Bodrum'da hastaneye kaldırıldı. Acıbadem Hastanesi'nde 3 günlük tedavinin ardından kendi isteğiyle taburcu olan Gencer, evinde istirahat ediyor.

100. YAŞIMI SAHNEDE KUTLAMAK İSTİYORUM

Gencer'in aile yakınlarına "100. yaşımı görmek istiyorum, 100'üncü yaşımı sahnede kutlamak istiyorum" dediği öğrenildi. Öte yandan sanatçının rahatsızlığını öğrenen Süperstar Ajda Pekkan, Gencer'in tedavi sürecinde elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Günde sadece bir kez yemek yediğini ve sabah kalkar kalkmaz bir saat spor yaptığını Snob Magazin'e anlatan İlham Gencer "Uyanır uyanmaz gerinir ve yatakta yarım saat jimnastik yaparım, yarım saatte ayakta kültürfizik yaparım. İki sene önce yarım saat yapardım şimdi bir saat yapıyorum" demişti.

"70 YILDIR ORUÇ TUTUYORUM"

Sözlerini sürdüren Gencer, "Tansiyonum yıllardır 12-8 çıkar. Sporun büyük faydasını gördüm, yazın yüzerim. Ayrıca az yemek yerim çünkü 70 yıldır oruç tutuyorum. Günde bir kez yerim, 12 ay oruçluymuşum gibi sabah kahvaltı yapmam. Günde bir öğün yiyorum sonra da meyve yerim" diye konuşmuştu.

"DEVLET SANATÇISI OLMAK İSTİYORUM"

Cumhuriyet'le yaşıt olan ve 2023'te 100'ncü yılı kutlamaya hazırlanan ünlü piyanist bu özel gün için Türk marşı yaptığını da söylerken, hayatında bir tek devlet sanatçı olamaması nedeniyle burukluk yaşadığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu konuda ricada bulunmuştu.

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