İkizler Tuğberk ve Tuana düğüne renk kattı - Haberler

Balıkesir'in Manyas ilçesinde evlenen Huriye ve Şükrü çiftinin düğünlerine 2,5 yaşındaki ikizler Tuğberk ve Tuana renk kattı. Gelin ve damatla birlikte salona giren ikizler ilgi odağı oldu.

Manyas İlçesi'nde hayatlarını birleştiren Huriye Kutlu ile Şükrü Bozkurt görkemli bir şekilde dünya evine girdiler. Manyas Maltepe Parkında bulunan düğün salonuna, Huriye ve Şükrü çifti, ellerinden tutukları yeğenleri Tuğberk ve Tuana isimli ikizler ile birlikte salona girdiler. Büyük bir alkış alan bu girişin ardından, çiftin nikahını Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın kıydı. Manyas Belediye Başkanı Barçın, genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyip, evlilik cüzdanını gelin hanıma verdi. Davetliler ile yakından ilgilenen Kutlu ve Bozkurt çifti gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince eğlendiler. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Magazin