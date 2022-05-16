İkizler Tuğberk ve Tuana düğüne renk kattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İkizler Tuğberk ve Tuana düğüne renk kattı

İhlas Haber Ajansı - Magazin
 - Güncelleme:
İkizler Tuğberk ve Tuana düğüne renk kattı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde evlenen Huriye ve Şükrü çiftinin düğünlerine 2,5 yaşındaki ikizler Tuğberk ve Tuana renk kattı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde evlenen Huriye ve Şükrü çiftinin düğünlerine 2,5 yaşındaki ikizler Tuğberk ve Tuana renk kattı. Gelin ve damatla birlikte salona giren ikizler ilgi odağı oldu.

Manyas İlçesi'nde hayatlarını birleştiren Huriye Kutlu ile Şükrü Bozkurt görkemli bir şekilde dünya evine girdiler. Manyas Maltepe Parkında bulunan düğün salonuna, Huriye ve Şükrü çifti, ellerinden tutukları yeğenleri Tuğberk ve Tuana isimli ikizler ile birlikte salona girdiler. Büyük bir alkış alan bu girişin ardından, çiftin nikahını Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın kıydı. Manyas Belediye Başkanı Barçın, genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyip, evlilik cüzdanını gelin hanıma verdi. Davetliler ile yakından ilgilenen Kutlu ve Bozkurt çifti gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince eğlendiler. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title