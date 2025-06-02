Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde sahne alması planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti. Kararın, sosyal medyada gelen tepkiler sonrası alındığı iddia edildi. Mezuniyet programı ise değişmeden uygulanacak.

Üniversitelerde mezuniyet heyecanı başlarken, Iğdır Üniversitesi'nin 3 Haziran'da gerçekleştireceği "2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni" kapsamında sahne alacağı duyurulan Aleyna Tilki konseri iptal edildi. Üniversite yönetimi, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, konserin yapılmayacağını ancak mezuniyet töreniyle ilgili herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi.

Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Aleyna Tilki'nin sahne alacağı duyurulduğu andan itibaren bazı sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiği görülürken, konser iptaliyle ilgili kararın bu tepkilerin ardından geldiği öne sürüldü. Öte yandan üniversite yönetimi, konser iptaline ilişkin gerekçeye dair ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Öğrencilerin mezuniyet töreni hazırlıkları ise planlandığı şekilde devam ediyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'de grev krizi büyüyor! Çöpleri başkan topladı, işçilerle karşı karşıya geldi

Çöpleri başkan toplamaya kalktı, işçilerle karşı karşıya geldi
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar

Genç kızı darp edip özür dilettiler! O anları bu notla paylaştılar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi

Bakan Kurum, CHP liderine Bayhan'la yanıt verdi! Seçtiği şarkı bomba
Altın fiyatları haftaya sürprizle başladı

Altın fiyatları haftaya sürprizle başladı
Fenerbahçe'den Amara Diouf bombası! Genç yıldız İstanbul'a geldi

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Yıldız golcü İstanbul'da
Nusret'e soğuk duş! Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı, kapıdan kovuldu

Nusret'e soğuk duş! Mekanın kapısından yaka paça kovuldu
İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler

Çok konuşulacak iddia! Operasyondan önce konkordato ilan etmişler
Osimhen'den olay paylaşım! Anında sildi

Osimhen'den olay paylaşım! Anında sildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.