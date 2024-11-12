'İffet' filminin Cemil'i Faruk Peker yıllar sonra ortaya çıktı

Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği, senaryosunu ise Yavuz Turgul'un kaleme aldığı 1982 yapımı 'İffet' filminde hayat verdiği 'Cemil' karakteriyle hafızalara kazınan Faruk Peker'in son hali şaşırttı.

"ÖYLE BİR ŞEY YAPACAĞIZ Kİ 50 SENE KONUŞULACAK"

Faruk Peker, 'İffet' filminde Müjde Ar ile çektiği 'Araba camı sahnesi'yle ilgili şöyle konuşmuştu; "Sabah 08.00 Belgrad Ormanı'ndayız. Rahmetli Kartal Ağabey dedi ki, 'Faruk öyle bir şey yapacağız ki, 50 sene konuşulacak'. Taşı 50 seneye attı. Ben de yeni yetmeyim, 25 yaşındayım. 'Nasıl olacak ağabey?' dedim. Ahmet Sezerel de asistanı. Daha Müjde sete gelmemişti. Hemen provayı yaptık."

"MÜJDE AR'IN SAHNEDEN HABERİ YOKTU"

Müjde Ar'ın sahneden habersiz olduğunu da ifade eden Peker "Müjde'nin ne dediğini açıkça söylemem, yayınlayamazsın çünkü. İlk yorumundan sonra kahkahalarla güldük" demişti.