İdolüm Ajda Pekkan - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İdolüm Ajda Pekkan

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
İdolüm Ajda Pekkan

Farklı ve renkli tarzıyla dikkat çeken 'Rap müziğin Prensesi' Melisa Taç,  kısa sürede büyük beğeni toplayan 'Pembe Rolex' şarkısıyla bu yazın hit parçalarından olmaya aday görünüyor.

Aranjörlüğünü Murat Yaprak'ın yaptığı parçanın söz ve müziği Görkem Özçelik'e ait. Yönetmen koltuğunda Emre Alev'in oturduğu klipte güzel şarkıcı Melisa Taç, canlı renkteki kıyafetleri ve performansıyla dinleyicilerden tam not aldı. Hareketli kıpır kıpır bir yaz şarkısı olan Pembe Rolex, tüm beachlerde şimdiden rüzgar gibi esmeye başladı.

SÜPERSTAR İLHAM KAYNAĞIM

Küçüklüğünden beri koyu bir Ajda Pekkan hayranı olduğunu belirten genç şarkıcı, "Ajda Pekkan'a hayranlığım çok büyük. Avrupai görünümü, kendine güveni, yenilikçi tarzı, mesleğine olan saygısı ve disiplinine her zaman hayranlık duydum. Geçmişten bugüne kadar yaptığı tüm şarkılar severek dinliyorum. Türkiye'nin Süperstarı Ajda Pekkan benim ilham kaynağım diyebilirim. Onu kariyerimde İdol olarak görüyorum" dedi.

Melisa Taç'ın Pembe Rolex, Eva Records etiketiyle tüm dijital platformlarda.

Snob Magazin / Magazin

Alarko Eğitim Kültür Vakfı Ajda Pekkan Yönetmen Rolex Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title