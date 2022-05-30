İdolüm Ajda Pekkan - Haberler

Aranjörlüğünü Murat Yaprak'ın yaptığı parçanın söz ve müziği Görkem Özçelik'e ait. Yönetmen koltuğunda Emre Alev'in oturduğu klipte güzel şarkıcı Melisa Taç, canlı renkteki kıyafetleri ve performansıyla dinleyicilerden tam not aldı. Hareketli kıpır kıpır bir yaz şarkısı olan Pembe Rolex, tüm beachlerde şimdiden rüzgar gibi esmeye başladı.

SÜPERSTAR İLHAM KAYNAĞIM

Küçüklüğünden beri koyu bir Ajda Pekkan hayranı olduğunu belirten genç şarkıcı, "Ajda Pekkan'a hayranlığım çok büyük. Avrupai görünümü, kendine güveni, yenilikçi tarzı, mesleğine olan saygısı ve disiplinine her zaman hayranlık duydum. Geçmişten bugüne kadar yaptığı tüm şarkılar severek dinliyorum. Türkiye'nin Süperstarı Ajda Pekkan benim ilham kaynağım diyebilirim. Onu kariyerimde İdol olarak görüyorum" dedi.

Melisa Taç'ın Pembe Rolex, Eva Records etiketiyle tüm dijital platformlarda.

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