İclal Aydın'dan Yeni Oyun: 'Ama Değil, Rağmen' Turneye Çıkıyor

İclal Aydın'dan Yeni Oyun: 'Ama Değil, Rağmen' Turneye Çıkıyor
Güncelleme:
Yazar ve oyuncu İclal Aydın, 'Ama Değil, Rağmen' adlı tek kişilik yeni oyununu kasım ve aralık aylarında 12 ilde sahneleyecek. Oyun, doğduğu yeri ve geçmişiyle yüzleşen bir Türkiye hikayesini anlatıyor.

Yazar ve oyuncu İclal Aydın, "Ama Değil, Rağmen" adlı tek kişilik yeni oyunuyla kasım ve aralık aylarında turneye çıkıyor.

İclal Aydın'ın tiyatro, öykü, şiir, müzik ve plastik sanatları bir araya getirdiği oyun, 12 ilde seyirciyle buluşacak. Aydın'ın Doğu Anadolu'dan Kapadokya'ya, Ege'ye, başkente ve İstanbul'a uzanan yolculuğunu seyirciye aktardığı oyun, "doğduğu yerde ölen babaanne" ile "durduğu yerde duramayan" torunu arasında geçen bir Türkiye hikayesini konu alıyor.

İclal Aydın oyunda seyircisine "Biz genetiğinde mücadele etmek olan, rağmen ülkesinin çocuklarıyız. Miras ulağıyım. Geçmişten aldıklarımı geleceğe taşıyorum" mesajını veriyor.

"Ama Değil, Rağmen", kasım ve aralık ayları boyunca İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Çanakkale, Edirne, Giresun, Rize, Samsun, Sivas ve Trabzon'da sahnelenecek.

Oyunun biletlerine Biletinial'dan ulaşılabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
