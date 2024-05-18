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İçerik Üreticisi Musa Gök: Bilim Adamları Seda Sayan'ın Aurasını Araştırmalı

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Haberler.com YouTube kanalında sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan içerik üreticisi Musa Gök, müzik kariyerine geri döndüğünü ve işinden istifa ettiğini açıkladı. Gök, Seda Sayan'ın sözlerinden yaptığı remixler hakkında da konuştu. Kendisinin büyük bir aurası olduğunu düşündüğü Seda Sayan'ın aurasını bilim adamlarının araştırması gerektiğini belirtti. Gök, ilk remixi 'Uyuyan Adam'ın ve Enis Arıkan'la yaptığı 'Seda Sayan-Çorap' remixinin beklediği kadar viral olacağını düşünmediğini söyledi.

İçerik Üreticisi Musa Gök Haberler.com YouTube kanalında sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"İŞİMDEN İSTİFA ETTİM, MÜZİĞE GERİ DÖNDÜM"

Müzik kariyerine tekrar girmek istedim ve istifa ettim işimden. Denizli'ye ailemin yanına taşındım. Amacım çok stresim olmasın, ben müziğime odaklanayım, içeriklerimi yapabileyim. O zamanlar içerik üreticisi gibi düşünmüyordum kendimi. Daha çok müzik yapayım, onunla bir yerlere gelebilirsem geleyim gibi düşünüyordum. İçerik üreticiliği artık çok popüler bir meslek. Artık prosefyonel olarak yapılıyor.

"BİLİM ADAMLARI SEDA SAYAN'IN AURASINI ARAŞTIRMALI"

Seda Sayan'ın sözlerinden yaptığı remixleri anlatan Gök, "Geçtiğimiz yıl Seda Sayan'ın tüm sözleri çok paylaşılıyordu. Hala da öyle. Kendisinin bence büyük bir aurası var. Bilim adamları toplanıp Seda Sayan'ın aurasını araştırmalı. Sonra Seda Sayan'ın sözlerinden remix yaptım. İlk remixim 'Uyuyan Adam' oldu. 'Uyuyan Adam' remixi çok paylaşıldı. Enis Arıkan'la yaptığımız 'Seda Sayan-Çorap' remixinin bu kadar viral olacağını düşünmemiştim." dedi.

İçerik Üreticisi Musa Gök: Bilim Adamları Seda Sayan'ın Aurasını Araştırmalı

Haberler.com / Melis Yaşar - Magazin

Sosyal Medya Enis Arıkan Seda Sayan YouTube Sanat Müzik Magazin Haberler

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