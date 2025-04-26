Icardi'den eski eşini kızdıracak romantik paylaşım
Galatasaray'ın golcü yıldızı Mauro Icardi, sahadaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Uzun süredir çalkantılı devam eden evliliğini noktalayan Icardi, eski eşi Wanda Nara ile yollarını ayırdıktan kısa süre sonra China Suarez aşk yaşadığını duyurmuştu. Şimdi ise romantik bir paylaşım yapan Arjantinli golcü, "Keşke seninle daha önce tanışsaydım" sözleriyle dikkat çekti.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, özel hayatında da fırtınalar estirmeye devam ediyor! Uzun süredir sorunlarla boğuştuğu evliliğini geçtiğimiz haftalarda resmen sonlandıran Icardi, eski eşi Wanda Nara ile ihanet iddialarıyla çalkalanan ilişkisini noktalamıştı.
Ancak aşk hayatında yeni bir sayfa açan yıldız futbolcu, mutluluğu Arjantinli oyuncu China Suarez'de buldu. İkili, sosyal medyada paylaştıkları romantik karelerle adeta aşklarını haykırıyor.
Son olarak Icardi'den yine yürekleri ısıtan bir paylaşım geldi. Sevgilisi China Suarez ile samimi bir fotoğraf paylaşan yıldız oyuncu, altına şu duygusal notu düştü: "Keşke seninle daha önce tanışsaydım... hayatımın daha fazla bölümünü senin aşkınla doldurmak için."
Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Bazı kullanıcılar, "Wanda Nara'yla evlendiğin için pişman mısın?" sorusunu yöneltirken, birçok hayran da Icardi'nin yeni aşkına destek verdi.