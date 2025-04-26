İran'da limanda şiddetli patlama

Komşu ülkede şiddetli patlama! Liman yerle bir oldu
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

İBB'ye 2. operasyon! Paralar, silah ve binlerce fişek ele geçirildi
Fay haritası güncellendi! İşte Türkiye'de deprem riski en düşük 20 il

Fay haritası güncellendi! İşte Türkiye'de deprem riski en düşük 20 il
Papa'ya son veda! Yüzbinlerin akın ettiği törende Türkiye'den de bir isim var

Dünya liderleri Vatikan'da! Yüzbinler ünlü meydana akın etti

Icardi'den eski eşini kızdıracak romantik paylaşım

Icardi'den eski eşini kızdıracak romantik paylaşım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın golcü yıldızı Mauro Icardi, sahadaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Uzun süredir çalkantılı devam eden evliliğini noktalayan Icardi, eski eşi Wanda Nara ile yollarını ayırdıktan kısa süre sonra China Suarez aşk yaşadığını duyurmuştu. Şimdi ise romantik bir paylaşım yapan Arjantinli golcü, "Keşke seninle daha önce tanışsaydım" sözleriyle dikkat çekti.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, özel hayatında da fırtınalar estirmeye devam ediyor! Uzun süredir sorunlarla boğuştuğu evliliğini geçtiğimiz haftalarda resmen sonlandıran Icardi, eski eşi Wanda Nara ile ihanet iddialarıyla çalkalanan ilişkisini noktalamıştı.

Icardi'den eski eşini kızdıracak romantik paylaşım

Ancak aşk hayatında yeni bir sayfa açan yıldız futbolcu, mutluluğu Arjantinli oyuncu China Suarez'de buldu. İkili, sosyal medyada paylaştıkları romantik karelerle adeta aşklarını haykırıyor.

Son olarak Icardi'den yine yürekleri ısıtan bir paylaşım geldi. Sevgilisi China Suarez ile samimi bir fotoğraf paylaşan yıldız oyuncu, altına şu duygusal notu düştü: "Keşke seninle daha önce tanışsaydım... hayatımın daha fazla bölümünü senin aşkınla doldurmak için."

Icardi'den eski eşini kızdıracak romantik paylaşım

Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Bazı kullanıcılar, "Wanda Nara'yla evlendiğin için pişman mısın?" sorusunu yöneltirken, birçok hayran da Icardi'nin yeni aşkına destek verdi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.