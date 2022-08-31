İç çamaşırsız şekilde dans eden Selen Görgüzel, kasığının açılmasına aldırış etmedi

Senarist ve oyuncu Hamdi Alkan'dan boşanması çok konuşulan ünlü isim Selen Görgüzel, "Benden selam söyleyin bütün aşklarıma" şarkısı eşliğinde dans etti. İç çamaşır giymeyen Görgüzel'in kasıklarının açılmasına aldırış etmediği görüldü.

Hamdi Alkan ile evliliğinden 1 kızı bulunan Selen Görgüzel, geçtiğimiz aylarda eşinden boşandı. Boşanmalarının ardından mal paylaşımları hayli konuşulan ikili, şu sıralar kendi hayatlarına odaklanmış durumda.

YAZIN TADINI ÇIKARIYOR

Hamdi Alkan yeni projeleri üzerinde çalışırken, Görgüzel de yaz aylarını tadını çıkarıyor. Ünlü ismin son yaptığı hareket ise adeta oldu. Görgüzel, "Benden selam söyleyin bütün aşklarıma" şarkısı eşliğinde kurtlarını döktü.

KASIĞININ GÖRÜNMESİNE ALDIRIŞ ETMEDİ

Ancak Görgüzel, elbisesinin altına iç çamaşırı giymemesi nedeniyle dans ederken kasığının açılmasına aldırış etmedi. Güzel isim, dans hareketleri eşliğinde şarkının ve anın tadını çıkardı. Bu görüntüler sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.